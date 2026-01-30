Ad Acireale inaugurato il nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Etneo

Questa mattina ad Acireale si è tenuta l’apertura ufficiale del nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo. La cerimonia si è svolta nei locali del Centro Studi “Gerlando Maria Genuardi” di Santa Maria Ammalati, con la partecipazione di alcune autorità e rappresentanti delle diocesi di Acireale, Caltagirone e dell’arcidiocesi di Catania. La sala era piena, e tra i presenti c’erano sacerdoti, avvocati e fedeli, pronti ad ascoltare gli intervent

Nel segno della verità, della giustizia e della dignità della persona, i vescovi Raspanti e Peri ribadiscono il valore della giustizia ecclesiale. Mons. Arellano Cedillo riflette sul consenso matrimoniale e sulla fede. L'incontro ha offerto un momento di riflessione sul ruolo del diritto canonico nella vita della Chiesa, con particolare attenzione ai procedimenti di nullità matrimoniale, letti come servizio alla verità e alla persona. A portare i saluti iniziali sono stati i vescovi moderatori mons. Antonino Raspanti e mons. Calogero Peri, mentre era assente mons. Luigi Renna per impegni istituzionali.

