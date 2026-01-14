Bus elettrici sul tracciato filoviario della Strada parco il Tribunale amministrativo regionale vuole vederci chiaro

Il Tribunale amministrativo regionale ha avviato un approfondimento sulla presenza dei bus elettrici lungo il tracciato filoviario della Strada Parco. Si stanno valutando aspetti come la frequenza di transito, eventuali alternative in caso di problemi, la sicurezza e la conformità alle normative vigenti, inclusa la richiesta di nulla osta tecnico. Un’analisi volta a chiarire le modalità di gestione e le implicazioni di questa circolazione mista.

Perché sulla Strada Parco transitano anche i bus elettrici? Con quale frequenza? È stata prevista un'alternativa al loro utilizzo in caso di problemi ai filobus? Il loro passaggio crea o meno criticità in termini di sicurezza ed è compatibile con le norme vigenti? E ancora: il nulla osta tecnico.

Tua: presentati i bus elettrici per la strada parco - Presentati questa mattina, nella sede della Tua a Pescara, i primi autobus elettrici che percorreranno l'ex tracciato ferroviario attualmente noto come 'strada parco'. ansa.it

Pescara, stop dei giudici agli autobus elettrici: caos sulla Strada parco - Al di là del nome convenzionale, l’ex tracciato ferroviario tra Pescara e Montesilvano «non è una comune strada urbana, ma un’area destinata ad accogliere un’opera ... ilmessaggero.it

