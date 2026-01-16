Omicidio Chiara Poggi Garlasco | perizia lei trovò file porno di Stasi Dalla Cassazione stop a prove su pc e telefoni di Venditti

La Cassazione ha stabilito di non considerare più le prove sui pc e telefoni di Venditti nel caso Chiara Poggi, mentre la famiglia ha presentato una nuova perizia che sostiene Chiara avrebbe visionato una cartella denominata 'Militare' contenente file pornografici di Alberto Stasi. Questa decisione influisce sul percorso processuale, mentre l’indagine continua a focalizzarsi sulle testimonianze e sulle evidenze digitali relative alla vicenda.

La nuova prova messa in campo dalla famiglia: Chiara Poggi avrebbe visionato "con certezza" la cartella 'Militare' dove Alberto Stasi catalogava "accuratamente", secondo la Cassazione, i circa 7mila file e video pornografici sul suo pc. Sono gli esiti di una nuova consulenza tecnica di parte che gli avvocati della famiglia della 26enne, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno commissionato a inizio novembre '25 all'ingegner Paolo Reale e agli informatici Nanni Bassetti e Fabio Falleti sul computer già al centro dei processi chiusi con la condanna a 16 anni per l'ex fidanzato

