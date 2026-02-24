In montagna in sicurezza | allarme del Parco

Il rischio di incidenti in montagna aumenta con la ripresa delle escursioni, causato dalla scarsa attenzione di alcuni escursionisti. Il Parco ha registrato un incremento di richieste di soccorso nelle ultime settimane, segnando una preoccupante tendenza. Molti camminatori ignorano le regole di sicurezza e non si preparano adeguatamente. Le autorità invitano tutti a rispettare le indicazioni e a pianificare con cura le uscite in natura. La stagione primaverile attira sempre più appassionati.

Si avvicina la primavera (almeno per le previsioni meteo) e ancor più escursionisti daranno il via alle camminate lungo i numerosi sentieri e mulattiere che percorrono i boschi e le foreste dell’alto Appennino forlivese-cesenate, che comprende anche il Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Ma per vivere la natura nei migliore dei modi, prima di mettersi in viaggio, ogni escursionista dovrà ricordare l’importanza della sicurezza da offrire alla propria camminata, per non smarrire l’orientamento tra il fitto del bosco o altresì per non rischiare di trovarsi in situazioni spiacevoli e di pericolo per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

