Vandalismo acceso un falò all' interno del parco cittadino | scatta l' allarme sulla sicurezza

Questa sera al parco Quadrifoglio di Mirabello, qualcuno ha acceso un falò all’interno dell’area verde. Un atto di vandalismo che ha fatto scattare l’allarme sulla sicurezza. Il fuoco ha rappresentato un rischio per le persone e ha provocato danni al patrimonio pubblico. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Il sindaco: "Ultimo episodio di una lunga serie. Videosorveglianza c'è, ma pensiamo ad altro" Un falò all’interno dell’area verde. E’ l’atto di vandalismo che si è registrato nella serata di giovedì 29 al parco Quadrifoglio di Mirabello: un gesto che ha, di fatto, messo a rischio la sicurezza delle persone e che ha causato alcuni danni al patrimonio pubblico. A denunciarlo è stata la stessa amministrazione di Terre del Reno che ha sottolineato come questo sia “l’ennesimo episodio di una serie di atti vandalici che hanno colpito gli spazi e le aree verdi, compromettendo decoro e viabilità”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

