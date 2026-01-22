Parco della Cittadella l’allarme dell’associazione | Solo tre telecamere sicurezza insufficiente

L’associazione Traguardo Cittadella ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza nel Parco della Cittadella, evidenziando l’insufficienza delle tre telecamere presenti. La denuncia sottolinea come il sistema di videosorveglianza attuale non sia adeguato rispetto alle dimensioni e all’affluenza dell’area verde, sollevando interrogativi sulla tutela dei visitatori e sulla necessità di interventi migliorativi.

Preoccupazione per la sicurezza al Parco della Cittadella. A sollevarla è l’associazione Traguardo Cittadella, che denuncia un sistema di videosorveglianza ritenuto del tutto inadeguato rispetto alle dimensioni e alla frequentazione dell’area verde. Secondo quanto riferito, l’intero parco sarebbe.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Avs aderisce all'allarme dell'associazione Macrico Verde: "Basta smembramento" Leggi anche: Montemaggiore Belsito, allarme randagismo: l'appello del presidente dell'associazione cattolica La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Sporcizia, aree dissestate e assenza di interventi: in Cittadella il parco del degrado; Legalità e ambiente: all'Asinara nasce la Cittadella dell'alta formazione; La poesia diventa cura: presentazione del libro Le parole che non ti ho detto; Dal Lingotto al centro, serve una nuova strada per il Parco della salute. Nel Parco della Cittadella. Un’arena per spettacoli. Laboratori di creatività e un park da 400 postiCompletata la procedura di esproprio dei terreni, ora acquisiti dal Comune. Dopo la variante urbinanistica, partirà la progettazione dell’opera pubblica. Il Carnevale può cominciare davvero ad ... lanazione.it Rievocazione storica al Parco della CittadellaRievocatori in ambientazioni storiche, riporteranno in vita i personaggi e gli episodi che hanno segnato la storia della città. Il 18 maggio il Parco della Cittadella si trasformerà in un palcoscenico ... ansa.it La poesia diventa cura: presentazione del libro “Le parole che non ti ho detto” Venerdì 23 gennaio alle 15.30 a Lostello del Parco Cittadella #PoesiaCheCura #Inclusione #Cultura #TerzaEtàAttiva #ProgettiDiComunità - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.