In hotel con 130 chili di marijuana nelle valigie | la scoperta in camera

In manette un 29enne e una ragazza di 19 anni, entrambi colombiani. Il controllo della polizia e la scoperta Nelle sei valigie che avevano nella stanza dell'hotel non c'erano vestiti o effetti personali. Dai trolley sono spuntati 130 chili di marijuana. A fare la scoperta lunedì mattina sono stati gli agenti del commissariato Greco Turro che hanno arrestato un ragazzo di 29 anni e una giovane di 19 anni, entrambi colombiani, all'interno di un albergo in via Giovanni Lulli. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per i due le manette sono scattate durante un servizio di controllo del territorio che ha portato i poliziotti a effettuare alcune verifiche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

