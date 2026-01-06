Un maxi sequestro in Engadina ha portato al fermo di un individuo con due valigie contenenti circa undici chilogrammi di marijuana. Le sostanze erano probabilmente destinate alle località turistiche di lusso della zona, in vista delle festività natalizie. L’operazione evidenzia l’impegno delle autorità nel controllo del traffico di droga nelle aree turistiche di alta gamma.

Due valigie piene di marijuana, per un totale di circa undici chilogrammi, probabilmente destinate ad alimentare il mercato delle vacanze natalizie nelle località turistiche di lusso dell'Engadina. È quanto sequestrato il 20 dicembre 2025 al passo del Julier, nel territorio comunale di Silvaplana.

© Sondriotoday.it - Maxi sequestro in Engadina: fermato con due valigie di marijuana per le vacanze dei vip

