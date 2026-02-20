Milano in hotel con sette valigie di refurtiva | arrestato algerino

Un uomo algerino è stato arrestato a Milano dopo essere stato trovato in possesso di sette valigie piene di oggetti rubati. La polizia ha scoperto occhiali firmati, scarpe di marca, borse di lusso e una macchina fotografica professionale nascosti nelle valigie. L’uomo era appena arrivato in hotel, dove aveva prenotato diverse stanze. Gli agenti hanno notato comportamenti sospetti e, dopo una perquisizione, hanno trovato la refurtiva. Ora si attende il processo per chiarire la provenienza degli oggetti.

Quando ha aperto la porta della stanza e si è trovato di fronte i poliziotti ha provato, invano, a richiuderla. All'interno della camera d'albergo infatti nascondeva sette valigie con occhiali di lusso, borse di marca e accessori griffati oltre a dispositivi elettronici e cellulari, alcuni dei quali risultati rubati o smarriti. I poliziotti di via Francesco Perotti, su una scrivania all'ingresso della camera hanno notato sette cellulari, alcuni dei quali "schermati" perché avvolti nella carta stagnola per renderli non localizzabili. Alcuni degli smartphone sulla schermata riportavano un messaggio con la dicitura di telefono smarrito o rubato. Milano, tentato furto in hotel da un milione di euro: arrestato un uomoSecondo le prime ricostruzioni, il responsabile, un 36enne originario della Colombia, sarebbe entrato nella camera d'hotel insieme a un complice e sarebbe stato poi sorpreso dal cliente che alloggiava. Milano, fermato per ricettazione un 33enne in hotel: sequestrati cellulari schermati e accessori di lusso rubati. La Polizia di Stato a Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino algerino di 33 anni per il reato di ricettazione.