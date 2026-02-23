Furto sventato a Taranto | 25enne arrestato con attrezzi da scasso

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Taranto dopo aver tentato di forzare una saracinesca nel cuore della città. La polizia intervenuta sul posto ha trovato l’uomo con attrezzi da scasso in tasca, mentre cercava di entrare in un negozio chiuso. L’arresto è avvenuto proprio mentre cercava di darsi alla fuga. La vicenda ha portato alla scoperta di altri strumenti sospetti nascosti nel suo zaino. La polizia continua le indagini.

Taranto: l'arresto del 25enne e la saracinesca forzata. Un giovane di 25 anni è stato arrestato nella notte a Taranto con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento dei Carabinieri ha interrotto il tentativo di furto in un esercizio commerciale dopo un breve inseguimento a piedi. Il giovane, sorpreso mentre forzava la saracinesca, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio, segnalato al 112, ha l'intervento tempestivo della Sezione Radiomobile della Compagnia locale. La scena si è svolta nel cuore della notte, quando i Carabinieri hanno risposto a una segnalazione di movimenti sospetti presso un'attività commerciale.

San Donato, serie di furti su auto: arrestato 32enne trovato a dormire con refurtiva e attrezzi da scasso.Questa mattina a San Donato, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni, di origini marocchine, coinvolto in una serie di furti su auto.

Taranto, tentato furto nella notte: arrestato 25enne dopo inseguimentoUn giovane di 25 anni ha cercato di rubare in un negozio di Taranto, ma è stato bloccato dai Carabinieri dopo un inseguimento notturno.

