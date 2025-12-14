Di notte alla guida senza patente e con attrezzi da cantiere | 41enne denunciato

Nella notte, i carabinieri di Gravina di Catania hanno fermato un uomo di 41 anni coinvolto in attività sospette. Durante il controllo, è emerso che era alla guida senza patente e trovati attrezzi da cantiere, portandolo a essere denunciato per guida senza patente e ricettazione.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, hanno denunciato un 41enne catanese per "guida senza patente" e "ricettazione". Al riguardo, nella nottata i militari, operando in sinergia con la locale centrale operativa, hanno effettuato un posto di controllo alla.

