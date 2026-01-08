Inflitti due secoli di carcere per il clan Sasso-Parziale | 16 anni per il capoclan
Si è concluso presso la Corte di Appello di Napoli il processo riguardante il clan Sasso-Parziale di Afragola, con la condanna di 19 imputati. Le pene complessive superano i due secoli di carcere, tra cui 16 anni per il capo del gruppo. La sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata nel territorio.
Si è chiuso davanti alla quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli il processo che ha visto imputati 19 presunti appartenenti al gruppo malavitoso Sasso-Parziale del rione Salicelle di Afragola. Tra i reati contestati a vario titolo dalla Dda ci sono l'estorsione, il traffico di.
