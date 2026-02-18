Camorra a Pomigliano due secoli di carcere per i clan Ferretti e Cipolletta

Nella giornata di oggi, i giudici hanno condannato a più di due secoli di carcere 22 persone sospettate di far parte dei clan Ferretti e Cipolletta a Pomigliano. La decisione arriva dopo un’operazione della polizia avvenuta a febbraio 2025, che aveva portato all’arresto di numerosi sospetti. Durante il processo con rito abbreviato, sono stati confermati i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.

