Camorra a Pomigliano due secoli di carcere per i clan Ferretti e Cipolletta

Nella giornata di oggi, i giudici hanno condannato a più di due secoli di carcere 22 persone sospettate di far parte dei clan Ferretti e Cipolletta a Pomigliano. La decisione arriva dopo un’operazione della polizia avvenuta a febbraio 2025, che aveva portato all’arresto di numerosi sospetti. Durante il processo con rito abbreviato, sono stati confermati i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.

E le richieste della Procura superavano i 300 anni. I condannati sono ritenuti appartenenti ai gruppi malavitosi rivali Ferretti e Cipolletta. Gli arresti furono messi a segno a Pomigliano all'alba del 10 febbraio scorso. In quell'occasione i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, diretti dal maggiore Andrea Coratza, effettuarono l'operazione.