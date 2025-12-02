In casa con la droga pronta per lo spaccio e 2mila euro in contanti arrestati due fratelli

Sorpresi in casa con la droga pronta per lo spaccio e oltre 2mila euro in contanti, arrestati due fratelli. È l'esito di un'operazione condotta dai carabinieri di Castiglione del Lago con l'ausilio dell'aliquota della compagnia di Città della Pieve e del nucleo cinofili di Firenze che ha portato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

