Una centrale dello spaccio tra le pareti domestiche | 45enne nei guai
Un uomo di 45 anni è stato scoperto a gestire una centrale dello spaccio all’interno della propria abitazione. All’interno sono state trovate diverse sostanze, tra cui cocaina, hashish e marijuana, già confezionate e pronte per essere distribuite. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto, evidenziando una rete di traffico di droga operante nel contesto domestico.
Nella sua abitazione hanno trovato una “centrale dello spaccio”. Cocaina, hashish e marijuana erano già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato cittadino. Ma gli affari sono sfumati alla vigilia di Natale, quando gli agenti della squadra mobile hanno scoperto l'appartamento deve. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Disarticolata centrale dello spaccio ad Arezzo: arrestato un 45enne con oltre un chilo e mezzo di droga
Leggi anche: In casa chili di droga. Hashish e marijuana tra le stanze e il garage: nei guai un 45enne
Trasforma abitazione in centrale dello spaccio, arrestato Nel corso della perquisizione gli agenti hanno scoperto che l’abitazione era circondata, in tutto il suo perimetro, da micro telecamere collegate ad un monitor... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.