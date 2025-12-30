Una centrale dello spaccio tra le pareti domestiche | 45enne nei guai

Un uomo di 45 anni è stato scoperto a gestire una centrale dello spaccio all’interno della propria abitazione. All’interno sono state trovate diverse sostanze, tra cui cocaina, hashish e marijuana, già confezionate e pronte per essere distribuite. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto, evidenziando una rete di traffico di droga operante nel contesto domestico.

