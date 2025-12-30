Una centrale dello spaccio tra le pareti domestiche | 45enne nei guai

Da arezzonotizie.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 45 anni è stato scoperto a gestire una centrale dello spaccio all’interno della propria abitazione. All’interno sono state trovate diverse sostanze, tra cui cocaina, hashish e marijuana, già confezionate e pronte per essere distribuite. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto, evidenziando una rete di traffico di droga operante nel contesto domestico.

Nella sua abitazione hanno trovato una “centrale dello spaccio”. Cocaina, hashish e marijuana erano già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato cittadino. Ma gli affari sono sfumati alla vigilia di Natale, quando gli agenti della squadra mobile hanno scoperto l'appartamento deve. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

una centrale dello spaccio tra le pareti domestiche 45enne nei guai

© Arezzonotizie.it - Una centrale dello spaccio tra le pareti domestiche: 45enne nei guai

Leggi anche: Disarticolata centrale dello spaccio ad Arezzo: arrestato un 45enne con oltre un chilo e mezzo di droga

Leggi anche: In casa chili di droga. Hashish e marijuana tra le stanze e il garage: nei guai un 45enne

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.