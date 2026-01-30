Periferie Amorese FdI con Villani in visita ai cantieri di Carrara | Si va verso proroga dei lavori basta rinvii

Amorese di Fratelli d’Italia torna a parlare dei cantieri delle periferie di Carrara. Dopo aver visitato i lavori insieme a Villani, il deputato spiega che si sta lavorando per ottenere una proroga e che i rinvii devono finire. La situazione, dice, si sblocca e si va avanti.

Una visita di importanza fondamentale, necessaria a toccare con mano i passi in avanti compiuti in questi mesi dall'amministrazione carrarina. Il tutto tenendo sempre a mente la rilevanza delle operazioni di rigenerazione compiute in questi luoghi per restituire ai cittadini aree vivibili e senza alcun tipo di abbandono. Un aspetto sottolineato anche da Amorese, il quale ha spiegato come il Bando sia stato a tutti gli effetti "ripescato" dal governo Meloni, in quanto "giaceva, insieme a tutti progetti territoriali, un po' inespresso in tutti i cassetti dei Comuni". Di fronte a questo rinnovato interesse, Amorese ha contattato personalmente il vice sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, invitandolo personalmente ad osservare la situazione sul territorio.

