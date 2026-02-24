In arrivo 1.866 docenti di sostegno in più nel 2025-26 e 163 milioni alle paritarie per alunni con disabilità

Un incremento di 1.866 docenti di sostegno previsto per il 2025-26 deriva dall’aumento delle iscrizioni di alunni con disabilità. Le risorse destinate alle scuole paritarie, pari a 163 milioni di euro, sostengono i servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali. Questi fondi arrivano per migliorare l’assistenza e garantire un’educazione più inclusiva. La decisione mira a rispondere alla crescente domanda di supporto nelle classi.

Un incremento dell'organico di diritto sul sostegno e nuove risorse per gli studenti con disabilità iscritti alle scuole paritarie. È quanto previsto dalla legge di bilancio 2025, secondo quanto riferito dalla sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti nel corso di un'audizione davanti alla Commissione Cultura della Camera.

