Scuole paritarie 587,8 milioni per il 2025 26 e 163,4 milioni per l’inclusione degli alunni con disabilità | pubblicato il decreto con criteri di riparto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 22 del 12 febbraio 2026, che stabilisce i criteri per distribuire oltre 750 milioni di euro alle scuole paritarie nel prossimo anno scolastico. Di questi, circa 587 milioni serviranno a sostenere le strutture, mentre 163 milioni saranno destinati all’inclusione degli studenti con disabilità. Questo decreto definisce le modalità di riparto e i parametri di assegnazione delle risorse. La distribuzione interesserà tutte le scuole paritarie del territorio.