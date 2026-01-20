Ritorno a casa di Harold Pinter in scena al Teatro Chiesa

Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio, il Teatro Chiesa ospita “Ritorno a casa” di Harold Pinter. La produzione, realizzata dalla Compagnia Umberto Orsini in collaborazione con Teatro di Roma, Piccolo Teatro di Milano, AMAT e Comune, offre l’opportunità di assistere a un classico del teatro contemporaneo. La rappresentazione si inserisce nel percorso di dialogo tra prestigiose istituzioni teatrali italiane.

Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio va in scena al Teatro Chiesa “Ritorno a casa” di Harold Pinter, prodotto da Compagnia Umberto Orsini, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, in collaborazione con AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Comune.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Massimo Popolizio in scena al Marrucino con «Ritorno a casa» di Harold PinterAl teatro Marrucino, sabato 17 e domenica 18 gennaio, si tiene il secondo appuntamento della stagione di prosa con Massimo Popolizio in scena nello spettacolo «Ritorno a casa» di Harold Pinter.

Ritorno a casa, a teatro la black comedy di Harold PinterDal 13 al 15 gennaio, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita

