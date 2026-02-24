Impresa Bergamelli acquisisce la cava NCT di Treviglio

Impresa Bergamelli ha acquistato la cava NCT di Treviglio per rispondere alla crescente domanda di materiali da costruzione. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare la propria capacità di approvvigionamento e di garantire qualità ai clienti locali. La cava, attiva da anni, fornisce inerti utilizzati per molte opere edili in zona. L’operazione permette all’impresa di consolidare la propria posizione nel settore delle infrastrutture. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti.

Bergamo. Impresa Bergamelli, realtà attiva da oltre sessant'anni nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, amplia la propria presenza sul territorio bergamasco con l'acquisizione della cava NCT di Treviglio, storico sito produttivo specializzato nell'estrazione e lavorazione di inerti di alta qualità. L'operazione rappresenta un passaggio strategico per il Gruppo, che consolida così un modello industriale pienamente integrato e rafforza la propria capacità di presidiare direttamente l'intera filiera dei materiali destinati alla produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi. "Con questa acquisizione compiamo un passo decisivo nel percorso di integrazione verticale avviato da tempo – commenta l'Amministratore Delegato Mauro Bergamelli -.