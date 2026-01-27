Presentato lo sportello virtuale impresa donna promosso da Provincia e Confesercenti

È stato ufficialmente presentato il progetto “Sportello virtuale impresa donna” a Brindisi, un'iniziativa promossa dalla Provincia e Confesercenti per sostenere le imprenditrici locali. L'iniziativa mira a offrire supporto e servizi dedicati alle donne imprenditrici, favorendo lo sviluppo e la crescita delle imprese femminili nella regione. La presentazione si è svolta nel salone di rappresentanza della Provincia, segnando un passo importante per l'economia locale.

BRINDISI - È stato presentato ufficialmente questa mattina, 27 gennaio 026, nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, il progetto "Sportello virtuale impresa donna", un'iniziativa strategica promossa dalla Provincia di Brindisi e da Impresa Donna Confesercenti Brindisi.

