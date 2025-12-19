Impianto eolico ' New Green Orta Nova' il Tar sospende l' occupazione d' urgenza dei terreni della Italvini

Il Tar Puglia ha sospeso l’occupazione d’urgenza dei terreni dell’Italvini per l’impianto eolico 'New Green Orta Nova', con un’ordinanza cautelare del 16 dicembre 2025. La decisione riguarda l’occupazione temporanea e anticipata nell’ambito del progetto, che ha suscitato contestazioni da parte della storica azienda. Un passo importante nel dibattito tra sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio agricolo.

Finanziamento alla Tozzi Green. In arrivo 63 milioni per realizzare un impianto eolico in Puglia - Tozzi Green, Natixis Corporate & Investment Banking, Bnl Bnp Paribas, Mps, Iccrea e Banca Popolare di Sondrio hanno annunciato ieri il completamento del finanziamento da 63 milioni di euro di un ... ilrestodelcarlino.it

Eolico nell’Imperiese, Tozzi Green risponde alla Regione: “Nessun impatto significativo sugli habitat” - Imperia – «L’impianto eolico non provocherà impatti significativi sugli habitat salvaguardati». ilsecoloxix.it

Parco eolico a Racalmuto, il Tar respinge l’impugnativa del Comune: l’impianto si farà C'è stata anche la condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi 5.000 euro, divisi equamente tra la Regione e la società resistente... - facebook.com facebook

Spunta un’altra verità: il bosco di Palmoli dove si trova il casolare della famiglia Trevallion fa parte di un’area oggetto di un progetto per la realizzazione di un parco eolico. Ovviamente, la presenza di residenti ostacola il piano. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.