Roma-Milan Impallomeni ha dubbi | Qualcosa non torna Sembrava che i rossoneri avessero giocato in settimana
Stefano Impallomeni si chiede se qualcosa non torni nella partita tra Roma e Milan. Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, il giornalista ha commentato il match sottolineando che i rossoneri sembrano aver giocato in settimana, anche se non ci sono stati impegni ufficiali recenti. Impallomeni ha espresso dubbi sulla condizione della squadra di Allegri e ha parlato anche della corsa allo Scudetto.
In occasione della fine della 22^ giornata di Serie A, l'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha commentato i principali argomenti di discussione legati al campionato italiano. Tra questi non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, uscito dall'Olimpico di Roma con un pareggio. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. Milan, 21 risultati utili consecutivi ma non piace: "C'è qualcosa che non torna, nonostante i numeri. Nel primo tempo il Milan sembrava avesse giocato in settimana. Non so se con questo modo di gestire si possa lottare fino alla fine per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
