L’Inter è virtualmente campione d’inverno | manca recupero con il Lecce ma la differenza reti dal Milan è abissale

L’Inter si avvicina alla pausa invernale con un vantaggio significativo sulla seconda in classifica, grazie anche alla differenza reti. Sebbene manchi ancora il recupero con il Lecce, le recenti vittorie e i risultati degli avversari hanno contribuito a delineare una posizione di leadership consolidata. La classifica di Serie A sta assumendo una forma più definita, con i nerazzurri che sembrano avvicinarsi con passo deciso al titolo di metà stagione.

Il blitz di Parma e il contemporaneo inciampo del Milan hanno iniziato a dare una fisionomia molto chiara alla classifica di Serie A. L’Inter è ormai a un passo dal titolo di Campione d’Inverno 202526: manca solo l’aritmetica, ma la sostanza dice che il primo giro di boa è già nerazzurro. Nonostante a Inter e Milan resti ancora una gara da recuperare, rinvio dovuto agli impegni di Supercoppa Italiana disputati a dicembre, il quadro è piuttosto definito. I nerazzurri hanno oggi tre punti di vantaggio sui rivali cittadini e, soprattutto, un margine enorme in termini di differenza reti. Per completare ufficialmente il girone d’andata, la squadra di Cristian Chivu ospiterà il Lecce mercoledì a San Siro, mentre il Milan di Massimiliano Allegri sarà impegnato il giorno seguente a Como. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

