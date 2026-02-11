Immigrazione da gennaio sbarchi dimezzati | -56 per cento

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto una visita a Tripoli in modo veloce. È stato un passo importante per migliorare la collaborazione tra Italia e Libia sulla gestione dei migranti. Secondo i dati, gli sbarchi sono diminuiti del 56 per cento rispetto a gennaio. La visita e le decisioni prese puntano a controllare meglio i flussi e a ridurre gli arrivi sulle nostre coste.

Una missione lampo a Tripoli per il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha segnato un nuovo passaggio nel percorso di cooperazione tra Italia e Libia sul fronte della gestione dei flussi migratori. E ieri sono arrivati i primi dati su un trend molto positivo per gli sbarchi, con un -56% da gennaio rispetto all’anno scorso. Piantedosi ha incontrato l’omologo libico Imad Trabelsi, recita una nota del Viminale, «per un confronto sui principali dossier di comune interesse, con particolare riferimento al contrasto dell’immigrazione illegale e al potenziamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A fine anno, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presenta un bilancio delle politiche di sicurezza in Italia.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha illustrato i risultati ottenuti dal governo nella gestione dell'immigrazione irregolare, evidenziando dati sui rimpatri e gli sbarchi.

