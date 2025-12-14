Tiziana Rocca figura di spicco del nostro cinema è forse l’unica addetta ai lavori che dà voce al cinema indipendente e italiano nel mondo

Tiziana Rocca, figura di spicco nel cinema italiano, si distingue per il suo impegno nel promuovere il cinema indipendente a livello globale. Attraverso il suo ruolo di attrice, produttrice e promotrice, sostiene un settore sempre più fragile, credendo che i festival possano rappresentare una svolta decisiva per il rilancio di questo cinema spesso dimenticato.

Se il cinema non se la passa bene, quello indipendente è al lumicino, sempre più dimenticato, ma secondo la Rocca i Festival potrebbero cambiare tutto Tiziana Rocca è attrice, produttrice e una delle figure più influenti nella promozione del cinema italiano a livello internazionale.

