Tiziana Rocca, figura di spicco nel cinema italiano, si distingue per il suo impegno nel promuovere il cinema indipendente a livello globale. Attraverso il suo ruolo di attrice, produttrice e promotrice, sostiene un settore sempre più fragile, credendo che i festival possano rappresentare una svolta decisiva per il rilancio di questo cinema spesso dimenticato.

© Ilgiornaleditalia.it - Tiziana Rocca, figura di spicco del nostro cinema, è forse l’unica addetta ai lavori che dà voce al cinema indipendente (e italiano) nel mondo

Se il cinema non se la passa bene, quello indipendente è al lumicino, sempre più dimenticato, ma secondo la Rocca i Festival potrebbero cambiare tutto Tiziana Rocca è attrice, produttrice e una delle figure più influenti nella promozione del cinema italiano a livello internazionale. Da anni l. Ilgiornaleditalia.it

Regionali, Tiziana Principi verso la candidatura con la Lega - La Lega ha deciso di puntare su una figura di spicco della sanità territoriale per le prossime elezioni regionali del 28 e 29 settembre. ilrestodelcarlino.it

Opening night @redseafilm 2025 #Jeddah @danieleventurelliphoto #cinema #festivaldelcinema #RedSealFF25 #TizianaRocca - facebook.com facebook