Referendum sul filobus il comitato sollecita la convocazione del Consiglio

Il comitato promotore del referendum sull’espansione della rete filoviaria di Lecce sollecita la convocazione del Consiglio comunale. Il progetto, valutato intorno ai 120 milioni di euro, sembra ancora in attesa di essere portato all’attenzione delle istituzioni. La richiesta mira a garantire trasparenza e coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale riguardante lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

LECCE – Il fascicolo sul referendum riguardo l'estensione della rete filoviaria di Lecce - per un progetto da circa 120 milioni di euro - sembra essere finito nel fondo di qualche cassetto di Palazzo Carafa.Dopo che la commissione (di tre componenti) chiamata a esprimersi sull'ammissibilità del.

Filobus, il referendum resta al palo e la politica alza i toni. Salvemini sente puzza di bruciato - Il percorso verso il referendum sul potenziamento della filovia leccese si è nuovamente arenato e, con esso, si è dissolto quel fragile clima di dialogo tra ... corrieresalentino.it

Filobus a Lecce, il Comitato taglia il traguardo: già oltre 6mila le firme per il referendum - Il Comitato promotore del referendum per il “no” al potenziamento dei filobus ha superato abbondantemente le 6000 firme e non è intenzionato a fermarsi. lagazzettadelmezzogiorno.it

L’Edicola, domenica 4 gennaio 2026 «Il referendum sul filobus La sindaca ha altro di cui occuparsi». Carlo Salvemini, ex sindaco e attuale consigliere comunale, attacca Adriana Poli Bortone. - facebook.com facebook

