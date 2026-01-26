Referendum sul filobus la sindaca Poli non ha dubbi | Il regolamento va modificato

A Lecce si apre il dibattito sulla richiesta di referendum cittadino riguardante l’ampliamento della rete filoviaria. La sindaca Poli ha commentato che il regolamento necessita di modifiche, mentre la commissione Statuto valuta la proposta. La discussione si inserisce nel contesto di un progetto finanziato dal ministero, che mira a potenziare il sistema di trasporto pubblico locale.

Una introduzione riepilogativa da parte dalla sindaca Adriana Poli Bortone, un intervento di Antonio Rotundo del Pd, una replica della prima cittadina e, infine, le dichiarazioni di Andrea Pasquino, di Fratelli d’Italia. I circa 45 minuti effettivi della commissione se ne sono andati così e il presidente Maurizio Botrugno ha già preso nota per la prossima seduta dei nomi dei consiglieri che vogliono dire la loro. Sin dalle prima battute è emersa una netta spaccatura tra gli schieramenti. La maggioranza intende modificare il regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare, seguendo le indicazioni della commissione tecnica che, rilevando incoerenze rispetto allo Statuto comunale (una sorta di legge fondamentale del Comune), ha suggerito al consiglio comunale un intervento di armonizzazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Referendum sul filobus, Rotundo sfida Poli Bortone: “Non togliete la parola ai leccesi”Il referendum sul potenziamento della rete filoviaria di Lecce rappresenta un tema di dibattito pubblico, con posizioni contrastanti tra coloro che sostengono e chi invece si oppone all'iniziativa.

La commissione ferma il referendum sul potenziamento del filobus, si va davanti al TarLa proposta di referendum sull’estensione della rete del filobus a Lecce si trova in stallo, con la commissione che ha deciso di sospenderne la possibilità.

