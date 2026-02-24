Il videomessaggio di Zelensky nel quarto anniversario dell’invasione russa

Volodymyr Zelensky ha inviato un videomessaggio per commemorare il quarto anniversario dell'invasione russa, sottolineando le difficoltà vissute dal popolo ucraino. La sua comunicazione, diffusa online, include riferimenti alle sfide quotidiane e agli sforzi per mantenere la resistenza. Zelensky ha anche ricordato le persone che hanno perso la vita in questi anni, invitando tutti a non abbassare la guardia. Il messaggio si conclude con un appello alla solidarietà internazionale.

Volodymyr Zelensky si è rivolto agli ucraini e al mondo intero nel quarto anniversario dell’invasione russa. Lo ha fatto con un lungo videomessaggio, in cui viene mostrato anche l’ufficio e i tunnel del bunker di Kyiv dove ha trascorso la maggior parte del tempo nelle fasi iniziali dell’operazione militare di Mosca. Cosa ha detto Zelensky nel videomessaggio. «Oggi sono esattamente quattro anni da quando Vladimir Putin ha conquistato Kyiv in tre giorni». Zelensky avvia così i 19 minuti del video, che inizialmente lo vede seduto alla scrivania del suo ufficio: «Il nostro popolo non ha issato bandiera bianca, ma ha difeso quella blu e gialla. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Agropoli, anniversario dell’invasione russa: taglio del nastro per la sezione di letteratura ucraina presso la bibliotecaA causa dell’anniversario dell’invasione russa, Agropoli ha aperto una nuova sezione dedicata alla letteratura ucraina nella biblioteca comunale Costabile Cilento.

Zelensky: "La presenza delle truppe europee in Ucraina diminuirebbe il rischio di una nuova invasione russa"Il presidente Zelensky sottolinea l'importanza della presenza europea in Ucraina, evidenziando come essa possa ridurre il rischio di una futura invasione russa.

