Zelensky | La presenza delle truppe europee in Ucraina diminuirebbe il rischio di una nuova invasione russa

Il presidente Zelensky sottolinea l'importanza della presenza europea in Ucraina, evidenziando come essa possa ridurre il rischio di una futura invasione russa. La sua dichiarazione rassicura che non si tratta di un coinvolgimento bellico diretto, ma di un supporto strategico volto a rafforzare la sicurezza del paese. Un messaggio chiaro sulla necessità di un impegno condiviso per la stabilità regionale.

"La presenza delle truppe europee in Ucraina diminuirebbe il rischio di una nuova invasione russa, non diciamo che debbano combattere". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles. "Ho avuto un incontro - ha detto ancora - col premier del Belgio, ci capiamo, abbiamo avuto una buona conversazione ma noi affrontiamo rischi più grandi: dobbiamo risolvere la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

