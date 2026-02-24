Il video di Margot Robbie su Kate Bush diventato virale | danza spontanea sul set che fa esplodere i social

Margot Robbie ha attirato l’attenzione dei social con un video dal set di Cime tempestose, in cui balla spontaneamente sulle note di Wuthering Heights di Kate Bush. La scena, registrata durante le pause, mostra l’attrice australiana che si muove liberamente, suscitando entusiasmo tra gli utenti online. La clip ha rapidamente fatto il giro del web, portando l’attenzione sul collegamento tra l’interpretazione cinematografica e il brano musicale. La scena continua a catturare l’interesse dei fan.

Margot Robbie ha conquistato il web con un video sorprendente dal set di Cime tempestose. L'attrice australiana, nei panni di Catherine, si lascia andare in una danza spontanea sulle note di Wuthering Heights di Kate Bush, la canzone che nel 1978 lanciò la cantante britannica. Il video, condiviso dall'insegnante di dizione William Conacher, mostra Robbie con il corsetto e la gonna svolazzante mentre imita i gesti iconici del celebre videoclip, creando un momento di leggerezza che contrasta con la tensione del suo personaggio. La clip è diventata virale, affascinando i fan e riportando in auge il classico di Bush.