Jacob Elordi descrive l’esperienza sul set di Cime Tempestose, rivelando un’intesa speciale con Margot Robbie. La loro collaborazione ha superato le semplici interpretazioni, creando un legame autentico che ha influenzato il risultato finale. Questa connessione tra gli attori ha reso il film un’esperienza unica, dando vita a un’atmosfera che va oltre la recitazione e si avvicina a una vera e propria storia d’amore.

C’è chimica, e poi c’è quella chimica. Quella che cancella i confini tra recitazione e realtà, quella che trasforma un set cinematografico in qualcosa di magico e inspiegabile. È successo a Jacob Elordi e Margot Robbie sulle brughiere inglesi di Cime Tempestose, il nuovo adattamento del capolavoro di Emily Brontë firmato da Emerald Fennell. L’attore australiano, 28 anni, lo ha raccontato senza filtri in una lunga intervista rilasciata a Fandango insieme alla collega 35enne: ci sono stati momenti in cui lui e Margot hanno davvero «catturato piccoli frammenti» dell’amore impossibile tra Heathcliff e Catherine. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jacob Elordi racconta l'intesa magica con Margot Robbie sul set di Cime Tempestose: «Abbiamo vissuto il loro amore per davvero»

