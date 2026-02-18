Margot Robbie ha spiegato che, sul set, il suo pensiero va sempre agli spettatori, non ai giudizi dei critici. La causa di questa scelta è la voglia di creare un cinema accessibile e coinvolgente. L’attrice vuole che il pubblico si senta parte della storia, senza preoccuparsi di come verrà percepita dai critici. Robbie insiste sull’importanza di mantenere un rapporto diretto con chi guarda i film, scegliendo di concentrarsi sulla soddisfazione degli spettatori durante le riprese. La sua attenzione resta sempre rivolta a chi guarda il suo lavoro.

Margot Robbie rivendica un'idea di cinema diretta e popolare: pensare sempre al pubblico, mai ai critici. In un'intervista, l'attrice e produttrice racconta il suo metodo, il sodalizio con Emerald Fennell e il valore di film capaci di far discutere. C'è chi gira un film immaginando recensioni, voti e festival, e poi c'è Margot Robbie, che dichiara apertamente di pensare solo a chi entrerà in sala. In un'industria spesso paralizzata dal giudizio critico, la sua posizione suona sorprendentemente semplice. e radicale. La filosofia senza filtri di Margot Robbie Durante una video-intervista per Vogue Australia, moderata da Joel Edgerton e condivisa con il co-protagonista Jacob Elordi, Margot Robbie ha messo nero su bianco una convinzione che guida tutta la sua carriera: "Penso sempre al pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Margot Robbie: "Quando sono sul set, penso al pubblico non a ciò che diranno i critici"

