Il packaging diventa accessibile | da Lainate l’innovazione che porta il Braille sugli imballaggi flessibili

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semplice gesto quotidiano, come scegliere un prodotto al supermercato, può trasformarsi in un ostacolo per chi ha una disabilità visiva. Un limite che oggi, grazie a un’innovazione tutta italiana, potrebbe essere superato. Rotoprint Sovrastampa, azienda di Lainate (Milano), ha brevettato una. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Rotoprint di Lainate brevetta la stampa Braille e si prepara ad aggredire il mercato cinese

Leggi anche: U7Q è il TV MiniLED di Hisense che porta funzioni da top di gamma a prezzo accessibile

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.