Il packaging diventa accessibile | da Lainate l’innovazione che porta il Braille sugli imballaggi flessibili
Un semplice gesto quotidiano, come scegliere un prodotto al supermercato, può trasformarsi in un ostacolo per chi ha una disabilità visiva. Un limite che oggi, grazie a un’innovazione tutta italiana, potrebbe essere superato. Rotoprint Sovrastampa, azienda di Lainate (Milano), ha brevettato una. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Rotoprint di Lainate brevetta la stampa Braille e si prepara ad aggredire il mercato cinese
Leggi anche: U7Q è il TV MiniLED di Hisense che porta funzioni da top di gamma a prezzo accessibile
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Quando una confezione diventa parte del dono. A Natale ogni gesto ha un significato speciale. Anche il packaging diventa un rituale: racconta cura, bellezza ed emozione ancor prima di aprire il prodotto. Materiali caldi, texture invernali e colori della tradi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.