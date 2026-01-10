La banda di ladri che colpiva a Posillipo c?è una colf complice di banditi | Una villa svaligiata

A Posillipo, una banda di ladri ha colpito una villa, con una colf coinvolta come complice. Durante una rapina, si sono traditi più volte, rivelando i limiti della loro complicità. La vicenda evidenzia come anche nelle situazioni più complesse, l’attenzione ai dettagli possa fare la differenza tra un colpo riuscito e uno sfumato. Un episodio che sottolinea l’importanza di vigilare sempre sulla sicurezza delle proprietà e delle persone coinvolte.

Si tradisce un paio di volte, proprio nel pieno della rapina. Lì al centro della villa nella quale svolgeva la mansione di collaboratrice domestica, mostra tutti i suoi limiti nella.

