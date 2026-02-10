Da Trieste alla Sicilia passando per Pescara | il Treno del Ricordo delle foibe per due giorni fa tappa in città

Da Trieste a Pescara, il Treno del Ricordo fa tappa nella città. Nei due giorni del 16 e 17 febbraio, il convoglio arriva a Pescara per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. È una delle iniziative più importanti a livello nazionale, che porta in piazza testimonianze e memorie di un passato doloroso. La manifestazione coinvolge diverse città italiane e quest’anno fa tappa anche nella nostra regione.

Il 16 e il 17 febbraio il Treno del ricordo, "il progetto itinerante dedicato alla memoria delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata farà tappa a Pescara il 16 e 17 febbraio, portando in città una delle iniziative commemorative più significative del panorama nazionale". Ad annunciarlo è il.

