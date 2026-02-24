Il Times racconta la rivolta dei nobili a Firenze | Basta con turismo senza freni e investimenti selvaggi

Una rivolta di nobili fiorentini nasce dalla crescita del turismo di massa e dagli investimenti incontrollati che minacciano il centro storico. Questi cittadini rivendicano un cambiamento e chiedono regole più severe per preservare il patrimonio locale. La protesta si è intensificata dopo aver constatato il rapido aumento di hotel e attività commerciali senza adeguate restrizioni. La situazione si sta evolvendo in modo rapido, lasciando aperta la domanda su come si svilupperà la questione.

© Lanazione.it - Il Times racconta la rivolta dei nobili a Firenze: “Basta con turismo senza freni e investimenti selvaggi”

Firenze, 24 febbraio 2026 – Anche una testata internazionale come il Times di Londra si interessa alla particolare crociata intrapresa da una serie di nobili fiorentini. Che vogliono dire basta “all’invasione del turismo di massa nel centro di Firenze e agli sfregi degli investimenti internazionali senza freni”. Un articolo del quotidiano londinese infatti racconta l’iniziativa, nei giorni scorsi illustrata anche da La Nazione, di Roberto Budini Gattai, nobile discendente fiorentino, che ha radunato una serie di esponenti di sangue blu. PRESSPHOTO Firenze, Palazzo Corsini, discendenti di antiche famiglie fiorentine incontrano la stampa per presentare una proposta di interesse cittadino sull’argomento della trasformazione della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it Budini Gattai guida la ‘rivolta dei nobili’. “Firenze è senza fascino. La sinistra non ascolta più. Questo tram? Una rovina”Il professor Budini Gattai ha preso posizione contro lo stato attuale di Firenze, accusando la città di aver perso fascino e denunciando la mancanza di ascolto da parte della sinistra. L’abate, le nuove sfide e Firenze: "Il turismo consuma la città. E ora basta con la speculazione"L’abate di San Miniato al Monte riflette sulle recenti sfide che Firenze affronta, evidenziando come il turismo abbia un impatto significativo sulla città e sulla sua autenticità. Argomenti correlati Livorno ancora sotto i riflettori internazionali: il prestigioso quotidiano britannico The Times celebra la città; Alpini, il New York Times li racconta al mondo; Investment Impact Awards 2026: il Financial Times premia la Toscana per Eli Lilly e Metinvest; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: ALPINI, IL NEW YORK TIMES LI RACCONTA AL MONDO. «Ho guardato il ghiaccio e ho visto il mio dente». Lo racconta al «New York Times» l'hockeista statunitense Jack Hughes, oro olimpico a Milano Cortina 2026. Nella finale di domenica contro il Canada, infatti, prima ha perso un incisivo (saltato via dopo essere - facebook.com facebook