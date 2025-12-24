L’abate di San Miniato al Monte riflette sulle recenti sfide che Firenze affronta, evidenziando come il turismo abbia un impatto significativo sulla città e sulla sua autenticità. In un contesto di crescente pressione edilizia e speculazione, si rende necessario un cambiamento di prospettiva per tutelare il patrimonio culturale e spirituale di Firenze, valorizzando un turismo sostenibile e rispettoso delle radici storiche.

di Antonio Passanese San Miniato al Monte è sempre stato un punto di riferimento spirituale e culturale per Firenze. E di più lo è da quando padre Bernardo Gianni ha aperto le porte dell’abbazia a numerose iniziative che fanno di quella basilica un luogo di bellezza, di incontro, di comunione, di apertura. Sempre attento ai problemi della città, l’abate non ha mai celato la sua contrarietà alla trasformazione selvaggia di molte aree storiche del capoluogo. E per questo Natale sogna un regalo: "Che venga asfaltata la strada che porta fin quassù, perché piena di buche e pericolosa". Padre Bernardo, l’arcivescovo Gherardo Gambelli, nel fare gli auguri di Natale ai fiorentini, ha detto che a causa dell’overtourism la città è peggiorata e sta perdendo la sua identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’abate, le nuove sfide e Firenze: "Il turismo consuma la città. E ora basta con la speculazione"

Leggi anche: Cresce il turismo in Italia. Ora la sfida è andare oltre le grandi città

Leggi anche: La telefonata, la richiesta di aiuto, le urla di terrore e le coltellate fatali. L’omicidio si consuma in un’ora e 23 minuti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

NUOVO VOLANTINO Scopri tutte le nuove offerte valide Dal 16 al 31 Dicembre 2025 "Buona spesa, Italia" MD Vomero Via Sergio Abate 6/B Vomero - Napoli 081.5785072 #volantinomd #supermercatomd #mdvomero #offertemd - facebook.com facebook