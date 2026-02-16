Budini Gattai guida la ‘rivolta dei nobili’ Firenze è senza fascino La sinistra non ascolta più Questo tram? Una rovina

Il professor Budini Gattai ha preso posizione contro lo stato attuale di Firenze, accusando la città di aver perso fascino e denunciando la mancanza di ascolto da parte della sinistra. La sua critica si è concentrata anche sul trambusto dei mezzi pubblici, definendolo una vera e propria rovina per la città. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni tra i residenti e gli utenti del trasporto locale.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Professor Budini Gattai, si aspettava che la cosiddetta ‘ rivolta dei nobili ’ scatenasse subito un dibattito a Firenze? «Sì, ma la reazione è stata superiore alle aspettative. È naturale: sono anni che in città manca una dialettica vera perché una gran fetta di popolo non ha più diritto di esprimersi». Addirittura? «Beh, sì. Non vengono ascoltate persone che hanno idee come i professori universitari, gli impiegati, i professionisti. Ecco tra questi toglierei però l’Ordine degli architetti». Per quale motivo? «Non hanno mai preso posizioni vere su piani strutturali e regolamenti urbanistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Budini Gattai guida la ‘rivolta dei nobili’. “Firenze è senza fascino. La sinistra non ascolta più. Questo tram? Una rovina” Firenze preda del “cubo nero”. Budini Gattai parla della città dei mangifici e dei finti studentati A Firenze, il progetto del “Cubo nero” crea tensioni tra residenti e amministrazione. Senza anticapitalismo e nemici occidentali, la rivolta iraniana non piace alla sinistra da palcoscenico Mentre le proteste in Iran continuano contro un regime repressivo, in Italia si osserva un silenzio insolito da parte della sinistra, solitamente impegnata sui temi dei diritti civili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi è Roberto Budini Gattai, il nobile comunista che guida la rivolta delle antiche famiglie di Firenze contro la speculazione edilizia; Firenze preda del cubo nero Budini Gattai parla della città dei mangifici e dei finti studentati; Contro il paternalismo di stato sui social per gli adolescenti. Budini Gattai, il nobile «comunista» che guida la rivolta delle antiche famiglie di Firenze contro la speculazione ediliziaDietro un lavoro di mediazione durato due mesi e che ha portato a un appello a Palazzo Vecchio per una moratoria sulle ex Ogr, c’è il professor Roberto Budini Gattai, storico docente di Urbanistica al ... msn.com Firenze preda del cubo nero. Budini Gattai parla della città dei mangifici e dei finti studentatiIl cubo nero che spunta dai tetti ottocenteschi di Firenze (Foto dai social) FIRENZE - La città che si sta delineando rischia di essere un ostacolo alla ... firenzepost.it Dietro un lavoro di mediazione durato due mesi e che ha portato a un appello a Palazzo Vecchio per una moratoria sulle ex Ogr, c’è il professor Roberto Budini Gattai, storico docente di Urbanistica all’Università di Firenze facebook Chi è Roberto Budini Gattai, il nobile «comunista» che guida la rivolta delle antiche famiglie di Firenze contro la speculazione edilizia x.com