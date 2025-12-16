Fifa The Best Awards 2025 Donnarumma premiato come miglior portiere 

Durante i FIFA The Best Awards 2025 a Doha, si sono assegnati i riconoscimenti ai migliori giocatori e alle migliori giocatrici dell’anno, celebrando le eccellenze del calcio mondiale. Tra le premiazioni spicca quella di Gianluigi Donnarumma come miglior portiere, riconoscimento che sottolinea la sua straordinaria stagione e il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale.

Al FIFA Best Awards del 2025 a Doha i premi per i migliori giocatori e le migliori giocatrici dell’anno. Il portiere italiano Donnarumma premiato come miglior portiere. Fondamentali i successi con il club parigino del PSG. Ildifforme.it

