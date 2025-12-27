Caffè Concerto al capolinea il Comune dichiara decaduta la concessione

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha dichiarato decaduta la concessione dell'azienda che gestiva il Caffè Concerto. L'atto del dirigente del settore patrimonio è stato notificato alla Retail Estate Management srl con l'intimazione di lasciare i locali entro trenta giorni, altrimenti l'amministrazione potrà agire in via. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Caffè Concerto, il Comune dichiara decaduta la concessione

Leggi anche: Caffè concerto, lo ’sfratto’: "Debiti per 900mila euro. Concessione decaduta". Ma la Rrem non ci sta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.