Caffè Concerto al capolinea il Comune dichiara decaduta la concessione
Il Comune ha dichiarato decaduta la concessione dell'azienda che gestiva il Caffè Concerto. L'atto del dirigente del settore patrimonio è stato notificato alla Retail Estate Management srl con l'intimazione di lasciare i locali entro trenta giorni, altrimenti l'amministrazione potrà agire in via. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Caffè Concerto, il Comune dichiara decaduta la concessione
Leggi anche: Caffè concerto, lo ’sfratto’: "Debiti per 900mila euro. Concessione decaduta". Ma la Rrem non ci sta
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
"Rossetto e Caffè" XXXIII Concerto di Natale Frecciarossa - facebook.com facebook
Ballerine, manifesti colorati, caffè-concerto e la poesia di un’epoca irripetibile. Al Museo degli Innocenti ti aspetta Toulouse-Lautrec, con più di 170 opere e un percorso che ti porta dritto nella Parigi di fine ’800. Museo degli Innocenti, Firenze x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.