Nella relazione presentata alla Camera, la Corte dei conti rivela che i costi del lavoro precario nel Servizio sanitario nazionale sono in aumento. I numeri mostrano un incremento significativo dei consumi intermedi, che incidono sui bilanci delle aziende sanitarie pubbliche. La situazione mette in luce come la precarietà del personale influisca sui costi complessivi e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

C’è un numero che pesa più di molte dichiarazioni politiche. È scritto nero su bianco nella Relazione al Parlamento sul Servizio sanitario nazionale approvata il 19 gennaio dalla Corte dei conti. Nel triennio 2022-2024 la voce di spesa cresciuta più di tutte è quella dei “consumi intermedi”, con un aumento del 7,5 per cento. Nello stesso periodo, complice l’inflazione e il finanziamento fermo del Fondo sanitario deciso dal governo Meloni, la spesa sanitaria complessiva è cresciuta di circa l’1 per cento in termini reali. La distanza tra questi due dati racconta una scelta strutturale, con ricadute immediate su bilanci e corsie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sanità pubblica, boom dei consumi intermedi: la Corte dei conti smaschera il costo del lavoro precario

Approfondimenti su Sanità Pubblica

La Corte dei Conti evidenzia come, a Palermo, le liste d'attesa siano ridotte attraverso pratiche che favoriscono pochi, invece di migliorare l’efficienza del sistema sanitario pubblico.

La Corte dei Conti ha dichiarato illegittimo il finanziamento ad Arpa, evidenziando la necessità di reindirizzare le risorse verso la sanità pubblica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanità Pubblica

Argomenti discussi: La spesa sanitaria tocca i 186 miliardi. Ma quella pubblica non tiene il passo di quella privata dei cittadini che sfonda i 46 miliardi. E i bilanci delle Regioni vanno in profondo rosso. Ecco il nuovo report della Ragioneria generale dello Stato; Sanità, boom delle spese per il lavoro precario; Sanità pubblica, l’eccellenza per tutti. La missione del prof. Gerosa al Governo in Veneto; Boom della spesa sanitaria privata: +8% in un anno. E per gli animali il costo sale a 1,2 miliardi.

Sanità pubblica, boom dei consumi intermedi: la Corte dei conti smaschera il costo del lavoro precarioSanità, nel triennio 2022-2024 la spesa per consumi intermedi cresce del 7,5%. Dentro ci sono gettonisti, coop e lavoro esternalizzato. lanotiziagiornale.it

Sanità pubblica, il Governo rimescola le carte: più risorse al Mezzogiorno e nuovi bonusPiù risorse per la sanità pubblica, con un’attenzione particolare al Mezzogiorno, alle farmacie e alla valorizzazione del personale sanitario. Il Fondo sanitario nazionale 2025 è stato ufficialmente r ... giornalelavoce.it

Oggi agli #IFO il futuro della sanità pubblica ha preso forma. Inaugurato un Blocco Operatorio più grande, più tecnologico, più umano. 600 mq in più, 2 nuove sale operatorie, 10 sale totali dedicate alla chirurgia oncologica complessa: spazi progettati per un - facebook.com facebook

Oggi sono stato all’IFO – Regina Elena e San Gallicano per un momento importante per la sanità pubblica del Lazio. L’ampliamento del Blocco Operatorio, l’investimento in tecnologie chirurgiche avanzate e l’assunzione di nuovo personale specializzato rapp x.com