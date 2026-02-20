È sparito Reginaldo | che fine ha fatto l' oca del laghetto del Parco?

Reginaldo, l’oca del laghetto del Parco di Monza, è scomparso improvvisamente, probabilmente a causa di un problema di salute. I volontari dei Park Angel, che sorvegliano l’area e i Giardini Reali, hanno notato la sua assenza e hanno iniziato le ricerche. La scomparsa dell’animale preoccupa chi lo conosceva da tempo e si chiede se sia stato catturato o si sia allontanato spontaneamente. I residenti del quartiere si chiedono cosa possa essere successo all’oca. La sua sorte resta ancora un mistero.

L'allarme lanciato dai park angel e la paura che l'animale possa essere diventato bersaglio di qualche predatore o sia stato portato via da qualcuno Che fine ha fatto Reginaldo, l'oca del laghetto del Parco di Monza? L'allarme è stato lanciato dai park angel, i volontari che "monitorano" il Parco di Monza e soprattutto l'area dei Giardini Reali. È lì, nel laghetto, che vive da anni Reginaldo, l'oca diventata il simbolo di quell'angolo bucolico del grande polmone verde. Ma da qualche giorno di Reginaldo si sono perse le tracce e i park angel hanno dato subito l'allarme. Non solo i volontari, ma anche i frequentatori del Parco sono molto preoccupati per l'assenza di Reginaldo.