Il consigliere comunale Roberto Badolato, esponente di Fratelli d’Italia, torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale sul tema della sicurezza. Con una nuova interpellanza indirizzata al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, il capogruppo del partito, facendosi portatore delle domande dei cittadini, denuncia lo stallo del progetto di "sicurezza partecipata" proposto mesi fa per contrastare i diversi episodi di vandalismo e danneggiamenti. "Premesso che diversi mesi fa per fare fronte ai numerosi episodi di vandalismi e danneggiamenti era stata presentata la proposta di attivarsi per la realizzazione di un idoneo progetto di sicurezza partecipata, proposta condivisa da parte della maggioranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scarsa sicurezza. Che fine ha fatto il progetto comunale?"