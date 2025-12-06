Scarsa sicurezza Che fine ha fatto il progetto comunale?
Il consigliere comunale Roberto Badolato, esponente di Fratelli d'Italia, torna a puntare il dito contro l'amministrazione comunale sul tema della sicurezza. Con una nuova interpellanza indirizzata al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, il capogruppo del partito, facendosi portatore delle domande dei cittadini, denuncia lo stallo del progetto di "sicurezza partecipata" proposto mesi fa per contrastare i diversi episodi di vandalismo e danneggiamenti. "Premesso che diversi mesi fa per fare fronte ai numerosi episodi di vandalismi e danneggiamenti era stata presentata la proposta di attivarsi per la realizzazione di un idoneo progetto di sicurezza partecipata, proposta condivisa da parte della maggioranza.
