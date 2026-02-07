il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un juke box musical al sistina

La storia di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di 15 anni che si tolse la vita a causa di bullismo e cyberbullismo, arriva oggi sul palco del Sistina. Per la prima volta, il suo nome e la sua vicenda vengono portati in scena, trasformando il dolore in messaggio. Il teatro si apre a una rappresentazione che vuole ricordare e sensibilizzare, mentre il pubblico ascolta la storia di un ragazzo che, tra i pantaloni rosa, diventa simbolo di una battaglia contro il bullismo.

La storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita perché vittima di bullismo e cyberbullismo, arriva per la prima volta a teatro. Da venerdì 20 febbraio sul palcoscenico del Teatro Sistina andrà in scena - in prima assoluta - il musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Massimo Romeo Piparo, che ha firmato l’adattamento con Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film campione d’incassi. Lo spettacolo è stato presentato proprio alla vigila della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. All’evento hanno partecipato oltre 100 ragazzi dalla scuola media Bramante di Roma e i giovani allievi dell’Accademia Il Sistina: tutti insieme hanno intonato il brano Canta ancora di Arisa, dando vita a un suggestivo momento corale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Questa sera al Teatro Sistina di Roma va in scena

Questa sera al Teatro Sistina debutta “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il nuovo musical che porta in scena un cast carico di energia e colori vivaci.

