Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un musical debutto al Sistina di Roma

(Adnkronos) – "Ho apprezzato moltissimo la forza dirompente con cui Teresa Manes, la mamma del ragazzo a cui il nostro racconto si ispira, ha voluto fortemente regalarci la sua dolorosissima esperienza. Da genitore, credo che non esista un dolore più dilaniante e straziante. Eppure il mio spettacolo, seppur nella tragicità del gesto, scorre su un binario più leggero e evocativo. Giochiamo con la musica, la forza delle canzoni scardina le tensioni". Così Massimo Romeo Piparo che firma la regia del musical 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', al debutto al Teatro Sistina di Roma il 20 febbraio (in cartellone fino all'8 marzo) con l'orchestra live diretta da Emanuele Friello.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Questa mattina a Cassino si è tenuta l’iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il ragazzo dai pantaloni rosa

