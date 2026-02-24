Sanremo 2026 al via | scaletta dei 30 Big e ospiti della prima serata

Sanremo 2026 inizia con entusiasmo, dopo che la produzione ha confermato la presenza di 30 Big e numerosi ospiti internazionali. Alla prima serata, trasmessa in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, i cantanti presentano i loro brani e si preparano a catturare l’attenzione del pubblico. La serata si concentra sull’apertura ufficiale della manifestazione, con esibizioni e sorprese che già fanno parlare gli appassionati. La rassegna prosegue con appuntamenti ricchi di musica e spettacolo.

È arrivato il momento. Questa sera, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, prende ufficialmente il via la 76ª edizione del Festival di Sanremo. Alla guida c’è Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, per la quinta volta al timone della kermesse. Al suo fianco, per tutte le serate, ci sarà Laura Pausini, mentre per la prima serata è atteso anche Can Yaman. Un trio che promette ritmo, emozioni e grande spettacolo fin dal debutto. L’ordine di esibizione dei 30 Big. La gara entra subito nel vivo. Questa sera si esibiranno tutti e 30 i Big in gara, che presenteranno per la prima volta dal vivo i loro brani sanremesi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

SANREMO 2026, SCALETTA PRIMA SERATA: BIG, OSPITI, CO-CONDUTTORI E OMAGGIIl Festival di Sanremo 2026 si apre con un grande spettacolo, dopo che la scaletta è stata definita e le prove sono state completate.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026 svela in che ordine cantano i 30 Big, e molto altroLa lista degli artisti che si alterneranno sul palco di Sanremo 2026 è stata resa nota, dopo che l'organizzatore ha definito l'ordine di esibizione dei 30 Big.

SANREMO 2026: REAGISCO alle PAGELLE dei GIORNALISTI dopo il PRIMO ASCOLTO

