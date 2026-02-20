Guida essenziale a Sanremo 2026 | quando inizia i cantanti gli ospiti il programma serata per serata come si vota Leggi tutto su Amicait

Sanremo 2026 inizia il 24 febbraio al teatro Ariston, causando grande entusiasmo tra appassionati e artisti. La manifestazione durerà cinque serate, con oltre 20 cantanti in gara e ospiti internazionali pronti a salire sul palco. La gara coinvolge anche il pubblico, che potrà votare le esibizioni attraverso diverse piattaforme. La prima serata vedrà esibirsi i primi artisti e presentare le canzoni, mentre il giorno seguente si scopriranno le preferenze del pubblico e della giuria. La kermesse si conferma uno degli eventi più seguiti dell’anno.

Sanremo 2026 pronti partenza via: la maratona nazional-musicale più attesa dell'anno va in scena al teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 e viene trasmessa in diretta tv su Rai 1, Radio2 e RaiPlay. Già nella prima serata si ascoltano tutte le canzoni dei 30 Big in gara ( qui le nostre pagelle ), poi tocca ai giovani, arrivano i duetti e sabato la finalissima. Quest'anno è Laura Pausini ad affiancare il direttore artistico Carlo Conti come co-conduttrice fissa, mentre tanti ospiti si alternano di sera in sera, in un ideale grande omaggio a Pippo Baudo. Come si vota, le classifiche, il programma di ogni serata, chi sono ospiti e co-conduttrici e conduttori: guida essenziale al Festival di Sanremo 2026.