Presentato il bilancio comunale | Non aumentiamo le tasse Se diventiamo capitale della Cultura pronti a modifiche

Il Comune di Forlì ha presentato il bilancio di previsione 2026, con un impegno a mantenere le tasse stabili. Durante l'incontro con le commissioni consigliari, l'assessore Vittorio Cicognani ha illustrato le linee guida del documento, sottolineando la disponibilità a eventuali modifiche in caso di riconoscimento come capitale della Cultura.

Prima presentazione del Bilancio di previsione 2026 del Comune di Forlì. A presentarlo alle commissioni consigliari riunite, martedì pomeriggio, è stato l'assessore al Bilancio e patrimonio Vittorio Cicognani, che definisce quella che verrà approvata nelle prossime settimane dal Consiglio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

