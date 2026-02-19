Il Presidente Mattarella a Napoli per l’inaugurazione dell’anno formativo della Scuola Superiore di Magistratura

Il Presidente Mattarella si trova a Napoli per l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Superiore di Magistratura, un evento che si svolge mercoledì 25 febbraio alle 11 presso Castel Capuano. La visita di Mattarella coinvolge anche le autorità locali e i giudici in un momento di confronto diretto. La cerimonia prevede discorsi ufficiali e una dimostrazione delle nuove tecnologie utilizzate nei corsi di formazione. La giornata si conclude con un momento di confronto tra il presidente e alcuni giovani magistrati.

Mercoledì 25 febbraio alle ore 11,00, presso la sede di Castel Capuano (Napoli) si svolgerà, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia di inaugurazione dell'anno formativo della Scuola Superiore della Magistratura. Il programma prevede gli interventi del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, del Vice Ministro della Giustizia, Francesco.